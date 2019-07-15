Два ребенка погибли во время купания в Лене под Якутском

, 17:18 67

Четверо мужчин пропали без вести, когда пытали спаси детей.

Фото : © РИА Новости / Фаламов

Два ребенка утонули в реке Лена под Якутском, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Дети пяти и семи лет погибли, еще четверо мужчин пропали без вести при попытке спасти их спасти.

По информации 5-tv.ru, трагедия произошла у острова Пономарь, который находится в двух километрах ниже Якутска по течению. Сейчас на месте развернута поисково-спасательная операция. Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о перевернувшемся катере с детьми, в результате которого погибли несовершеннолетние пассажиры.

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