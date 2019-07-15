«Джеймс Бонд есть, его играет Крейг»: кинокритик Долин о новом «агенте ОО7»

Новость о том, что новым агентом 007 в 25-фильме о Джеймсе Бонде станет темнокожая женщина взбудоражила киноманов. На днях стало известно, что роль досталась британской актрисе Лашане Линч. Прокомментировать задумку авторов 5-tv.ru попросил кинокритика Антона Долина. Он в таком повороте сюжета ничего странного не видит.

«Как это может не соответствовать задумке авторов? Автор — это Ян Флеминг, он много лет назад умер, все его книги давно экранизированы. Фильм давным-давно снимается по сценариям новых сценаристов», — отметил Долин.

По словам кинокритика, целью авторов картины было ввести нового интересного персонажа, а это даже в теории никак не может испортить фильм. К тому же главным героем фильма продолжает быть Джеймс Бонд, и его по-прежнему играет Дэниел Крейг. Просто, по сценарию, он ушел в отставку, в связи с чем и возникает необходимость назначить нового агента 007.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое возмущение в соцсетях вызвало известие о том, что коммандером Военно-Морского флота Великобритании, известного как «агент 007», неожиданно станет женщина.

Лашане Линч 31 год, она снималась в фильме «Капитан Marvel», а также в сериалах «Смерть в раю», «Безмолвный свидетель», «Атлантида» и других. Но широкую известность актриса получила после роли Розалин Капулетти в костюмированной многосерийной драме «Сплетенные судьбой».