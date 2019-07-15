Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на претензии пользователей соцсетей. Некоторые упрекали главу Незалежной в том, что он не отказался от кортежа и не начал ездить на работу на велосипеде, как обещал во время предвыборной кампании. Именно так себя вел герой, которого сыграл Зеленский в сериале «Слуга народа».

На своей странице Facebook украинский лидер разместил новый пост, в котором отметил, что кортеж из двух-трех машин никому на дороге не мешает.

« Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает „мигалок“ и другое. Президент — такой же участник движения, как и все », — заявил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский носит на руке желтые браслеты.