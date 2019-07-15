Зеленский рассказал, «из какого клуба» принес желтые браслеты

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице Facebook новый пост, в котором ответил на претензии пользователей соцсетей относительно кортежей, от которых глава Незалежной обещал отказаться. Вместе с этим украинский лидер затронул еще один вопрос, не менее волнующий аудиторию: он рассказал, зачем носит на руках желтые браслеты.

Facebook @kryukova

Буквально неделю назад в сети появился снимок, который несколько озадачил публику. На нем президент Украины вместе с другими политиками прогуливается по Одессе. Внимание пользователей на фотографии привлекла одна необычная деталь: юзеры заметили, что на руке главы государства надет желтый резиновый браслет, и стали строить догадки, откуда он мог там взяться. Не обошлось и без шуток. Некоторые решили, что украинский лидер забыл снять изделие после ночи в клубе.

« Из какого ночного клуба браслет на руке у президента? » — написал один из пользователей.

Впрочем, как оказалось, у Зеленского свои причины для того, чтобы носить браслеты. На своей странице Facebook он прокомментировал предположения аудитории.

« И напоследок — о желтые браслеты „из клубов“. На них — фамилии наших пленных моряков. Носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой », — написал глава Незалежной.

Ранее нарколог прокомментировал поведение Зеленского на совещании, предположив, что предварительно он мог употребить кокаин.