Зеленский рассказал, «из какого клуба» принес желтые браслеты

, 19:52 Фото 49

На своей странице Fасеbооk глава Незалежной ответил на вопросы публики.

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Фото, видео : Reuters, Facebook / Володимир Зеленский

Тема:
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице Facebook новый пост, в котором ответил на претензии пользователей соцсетей относительно кортежей, от которых глава Незалежной обещал отказаться. Вместе с этим украинский лидер затронул еще один вопрос, не менее волнующий аудиторию: он рассказал, зачем носит на руках желтые браслеты.

Facebook @kryukova

Буквально неделю назад в сети появился снимок, который несколько озадачил публику. На нем президент Украины вместе с другими политиками прогуливается по Одессе. Внимание пользователей на фотографии привлекла одна необычная деталь: юзеры заметили, что на руке главы государства надет желтый резиновый браслет, и стали строить догадки, откуда он мог там взяться. Не обошлось и без шуток. Некоторые решили, что украинский лидер забыл снять изделие после ночи в клубе.

«Из какого ночного клуба браслет на руке у президента?» — написал один из пользователей.

Впрочем, как оказалось, у Зеленского свои причины для того, чтобы носить браслеты. На своей странице Facebook он прокомментировал предположения аудитории.

«И напоследок — о желтые браслеты „из клубов“. На них — фамилии наших пленных моряков. Носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой», — написал глава Незалежной.

Ранее нарколог прокомментировал поведение Зеленского на совещании, предположив, что предварительно он мог употребить кокаин.

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