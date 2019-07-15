Эксклюзивные фото: В Якутии нашли тела трех мужчин и ребенка, утонувших в реке Лене

, 22:18 Эксклюзивное фото 170

15 июля под Якутском погибли двое детей и пропали четверо взрослых.

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Фото, видео : Пятый канал, РИА Новости / Константин Чалабов

В ходе поисковой операции на реке Лена в Якутии спасатели нашли тела четырех погибших — трех мужчин и одного ребенка.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места. Трагедия произошла днем 15 июля у острова Пономарь, который находится в двух километрах от Якутска ниже по течению реки. Дети пяти и семи лет погибли, еще четверо мужчин пропали без вести при попытке спасти их спасти.

Спасатели продолжают поиски четвертого пропавшего мужчины. Ранее сообщалось о перевернувшемся на Лене катере с детьми, однако позже эта информация не подтвердилась.

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Эксклюзивные фото: В Якутии нашли тела трех мужчин и ребенка, утонувших в реке Лене

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