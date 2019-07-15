«Заменить словами»: Украина продлила запрет на ввоз в страну товаров из РФ

, 23:19 20

Киев вводит санкционные меры против Москвы с момента воссоединения РФ с Крымом.

Фото : ТАСС / Валерий Матыцин

Киев продлил постановление о запрете на ввоз товаров из России, действие которого истекало в конце текущего года. Теперь Украина решила не принимать продукцию российского производства до 31 декабря 2020 года.

«В пункте 1 слова и цифры «до 31 декабря 2019» заменить словами «до 31 декабря 2020 года», — цитирует документ ФАН.

Постановление также дополняется поправкой о том, что ввоз в страну товаров и их таможенное оформление возможны лишь на сумму предоплаты, уже сделанной с Украины.

Киев начал вводить серию санкций против Москвы весной 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе.

Ранее украинские власти посоветовали населению смириться с высокими ценами на газ.

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