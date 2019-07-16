Видео: Россельхознадзор признал проблему дефицита вакцин от бешенства

, 3:57 Эфирная новость 10

Сразу в нескольких российских регионах исчезли вакцины от бешенства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : PA Wire/PA Images

В Россельхознадзоре наконец, признали проблему дефицита вакцин от бешенства в ряде российских регионов. По сути, любой, кого укусит дикая собака или кошка, столкнется с тем, что врачи не смогут сделать ему спасительную прививку. А без нее заражение бешенством в 100% случаев приводит к летальному исходу. Куда же делась вакцина? И когда ждать поставок жизненно важного препарата? Выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге врачей обвинили в подтасовке данных о вакцинации населения.

Читайте также

+10° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

4:17
Где на территории России можно увидеть последнее в 2019 году лунное затмение
3:57
Видео: Россельхознадзор признал проблему дефицита вакцин от бешенства
3:29
«Экран чуть не разбила!»: Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам
3:00
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!
2:33
Падение курса рубля ожидается к концу 2019 года
2:04
«Не понарошку»: В США военные пообещали убивать защитников инопланетян

Сейчас читают

Фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка»
«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги