Видео: Россельхознадзор признал проблему дефицита вакцин от бешенства

В Россельхознадзоре наконец, признали проблему дефицита вакцин от бешенства в ряде российских регионов. По сути, любой, кого укусит дикая собака или кошка, столкнется с тем, что врачи не смогут сделать ему спасительную прививку. А без нее заражение бешенством в 100% случаев приводит к летальному исходу. Куда же делась вакцина? И когда ждать поставок жизненно важного препарата? Выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге врачей обвинили в подтасовке данных о вакцинации населения.