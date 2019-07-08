В Петербурге врачей обвинили в подтасовке данных о вакцинации населения

, 21:45 Эфирная новость 44

Травматолог уверяет, что прививки делались только на бумаге.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Еще одно чудо оказалось на поверку — рукотворным, речь о рекордных показателях вакцинации в одном из районов Петербурга. Подтасовки вскрыл один из врачей, которого заставляли участвовать в подлоге, а когда начал возражать — уволили.

Как уверяет обиженный медик, «мертвых душ» в отчетах — до половины, реальную вакцину сливали в канализацию, потому что не успевали реализовать.

Артур Ломидзе уверен — подобными приписками грешит вся российская медицина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России начались испытания вакцины на случай биологической атаки. Действие прививки от оспы четвертого поколения стали изучать в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии.

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