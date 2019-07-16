Видео: Гинеколог в Крыму позировала на фотокамеру прямо во время операции

Вопиющий случай произошел в одной из больниц Севастополя — врач-гинеколог Елена Ропьяк устроила фотосессию прямо во время операции одной из пациенток, сообщает «Крымская газета».

На одном из снимков врач одной рукой держит тампон непосредственно возле тела женщины, а другой в этот момент показывает знак V.

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На другой фотографии Ропьяк, наряду с другими врачами, снова стоит возле тела подопечной, и улыбается на камеру.

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Что таким кощунственным образом хотела сообщить миру эта «чудо»-гинеколог, размещая снимки в Instagram остается загадкой, однако, видимо, кто-то ее надоумил все же удалить свой аккаунт в соцсети.

На персональной странице Ропьяк на сайте Крымского медицинского сервера указано, что в городской больнице № 9 Севастополя женщина работает менее двух лет.

Из отзывов в адрес этого гинеколога, оставленных здесь же, далеко не все являются лестными. Бывшие пациентки Ропьяк называют ее «очень странной и неадекватной женщиной».

« Такой грубиянки я не встречала давно уже. Просто ужас. Ничего не говорит, не отвечает. Задаю вопросы по диагнозу — начинает хамить », — написала одна.

« Хамское отношение и запугивание пациента, вечные задержки приема, назначение огромного количества препаратов, при том без анализов, в инструкции которых запрещено принимать при беременности, ужасный врач », — рассказала другая.

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