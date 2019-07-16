Видео: Минздрав предложил использовать в продуктах йодированную соль

, 7:01 Эфирная новость 19

Производителей могут обязать использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Ralph Kerpa / www.globallookpress.com

Российский Минздрав придумал, как бороться с раком щитовидной железы. Для этого нужно обязать производителей продуктов питания использовать йодированную соль. Законопроект об этом в ведомстве уже разработан. Он предполагает поэтапный переход на применение обогащенной соли.

Уже в следующем году ее станут добавлять в хлеб. А к 2022 году йодированная соль должна быть в составе всех пищевых продуктов. Исключения коснутся только тех товаров, которые не предусматривают такого ингредиента.

Однако эксперты говорят и о минусах нововведения. В частности, сильно изменится вкус солений, и, как следствие, они полностью уйдут с рынка. А колбаса лишится привычного всем розового цвета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять из шести проверенных Росконтролем куриных бедер опасны для здоровья.

Читайте также

+11° Днём +21°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

7:22
Видео: Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии
7:15
Температурный рекорд! В Вологодской области похолодало до нуля градусов
7:08
Фото: Наталья Рудова назвала соблазнительную Настю Ивлееву в бикини «богиней»
7:01
Видео: Минздрав предложил использовать в продуктах йодированную соль
6:46
Печальная статистика ООН: 820 млн голодающих людей против 670 млн ожиревших
6:26
Видео: На Украине вступил в силу закон о государственном языке

Сейчас читают

«И вас-таки раздели!»: Ходченкову «заклевали» за фото без бюстгальтера
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!
Экс-супруг звезды фильма «Формула любви» рассказал правду о браке

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги