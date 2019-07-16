Видео: Минздрав предложил использовать в продуктах йодированную соль

Российский Минздрав придумал, как бороться с раком щитовидной железы. Для этого нужно обязать производителей продуктов питания использовать йодированную соль. Законопроект об этом в ведомстве уже разработан. Он предполагает поэтапный переход на применение обогащенной соли.

Уже в следующем году ее станут добавлять в хлеб. А к 2022 году йодированная соль должна быть в составе всех пищевых продуктов. Исключения коснутся только тех товаров, которые не предусматривают такого ингредиента.

Однако эксперты говорят и о минусах нововведения. В частности, сильно изменится вкус солений, и, как следствие, они полностью уйдут с рынка. А колбаса лишится привычного всем розового цвета.

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