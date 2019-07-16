Фото: Наталья Рудова назвала соблазнительную Настю Ивлееву в бикини «богиней»

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в последние дни не часто радовала поклонников фотографиями своего отпуска на кипрском Лимассоле, но пришло время возвращаться в Москву на работу.

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Напоследок она разместила в Instagram стильный черно-белый снимок, на котором она стоит в купальнике на ступенях виллы. Тело Насти — на зависть многим последовательницам ЗОЖ — в идеальной спортивной форме.

« Спасибо Кипр за потрясающий отдых! Это был полный перезагруз от соцсетей и работы! Сегодня уже домой! Пока, остров, привет Москва! » — подписала она фото.

Instagram @nastyaivleeva

Подписчики пришли в полный восторг от увиденного и буквально засыпали ее комплиментами, а актриса Наталья Рудова констатировала: «Богиня!».

Ранее Настя Ивлеева прокомментировала «кокаиновую диету» и рассказала о полезном завтраке.