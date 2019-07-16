Жене Прилучного пришлось сутки голодать, чтобы поместиться в платье на «Кинотавре»

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Агата Муцениеце откровенно рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти ради участия в фестивале.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Агата Муцениеце сутки не ела, чтобы поместиться в платье, выбранное ей для прошедшего фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Об этом артистка откровенно рассказала в новом выпуске своего влога на YouTube, передает портал «Актуальные новости».

По словам Муцениеце, она очень боялась выглядеть нелепо в компании супруга — актера Павла Прилучного. Однако в результате непродолжительная голодовка помогла, и артистка смогла застегнуть на себе шелковые юбку и топ изумрудного цвета. Она даже получила высокую оценку от историка моды Александра Васильева, который одновременно раскритиковал костюм Прилучного.

Скрин с YouTube @Agata Muceniece
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце прокомментировала слухи о третьей беременности.

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