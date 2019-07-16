Немецкие журналисты поведали о возможном «неожиданном» ударе от России

Россия якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, продолжая укрепляться «запрещенными» ракетами, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на доклад бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Так, Хайнрих Браус всерьез заявил, что РФ намеренно ищет конфронтации с западными странами и стремится подорвать сплоченность НАТО, чтобы подорвать мировой порядок. Именно поэтому Москва может нанести «неожиданный» удар. Речь идет даже об угрозе ядерного удара, считает экс-заместитель генерального секретаря НАТО.

Возможными местами «атак» Браус назвал Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину. А ключевую роль, по его «данным», в этом «конфликте» будет играть Германия за счет своего географического положения. В связи с этим немецкое правительство должно привести вооруженные силы в боевую готовность.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия — миролюбивая страна. Так, в военной доктрине нашего государства указано, что ядерный удар может быть только ответным. У Москвы нет и не может быть агрессивных планов в отношении других стран, а долг армии — защита суверенитета страны, безопасности и национальных интересов — заявил президент во время учений «Восток-2018».

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