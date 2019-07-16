Видео: сбежавший от дрессировщика тигр шокировал автомобилистов Иваново

, 10:21 Видео 227

Хвостатый нарушитель запрыгнул на багажник одного из автомобилей.

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Фото, видео : Wang Jianwei / www.globallookpress.com, ВКонтакте @ivanovoreg

Жители Иваново столкнулись с необычным дорожным происшествием: по проезжей части четырехполосной дороги наперерез машинам промчался тигр.

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На видео с места инцидента, снятого одним из свидетелей, видно, что дикое животное запрыгнуло на багажник стоящей у пешеходного перехода машины. Издалека, автомобиль напоминает кабриолет, поэтому вполне возможно, что красавца-тигра перевозили в открытой машине и ему путешествие слегка надоело.

Впрочем, совсем диким полосатого хищника назвать нельзя — тигр был в ошейнике и на поводке, который держал мужчина в черной майке и белой панаме. По утверждению местных жителей, это цирковой дрессировщик.

Однако в какой-то момент ситуация полностью выходит из-под контроля укротителя. Тигр вырывает из рук мужчины поводок и уносится прямо по проезжей части. Примечательно, что бежит четвероногий нарушитель общественного порядка по полосе, предназначенной для встречного ему движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что медведица с медвежатами устроили забег в районом центре Мильково на Камчатке.

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Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

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