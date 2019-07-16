Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества коррупционеров

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Глава Следственного комитета России отметил, что это может усилить профилактическое значение уголовно-правовых мер.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Михаил Метцель, © РИА Новости / Ростислав Нетисов, Michaela Begsteiger / www.globallookpress.com

Конфискацию имущества как дополнительный вид наказания по делам, связанным с коррупцией, следует вернуть в УК РФ. Такое мнение озвучил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

В беседе с «Известиями» следователь отметил, что коррупционеры все чаще стали пытаться скрыть принадлежащее им имущество даже при доследственных проверках. В связи с этим, уверен Бастрыкин, необходимо наделить следователей полномочиями для доступа к информации о банковских счетах фигурантов уже на этом этапе.

Также председатель СК РФ предложил вернуть конфискацию имущества в статью 44 Уголовного кодекса Российской Федерации и обозначить ее как дополнительный вид наказания для дел о коррупции. По мнению Бастрыкина, это необходимо сделать «в целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба».

«В связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Бастрыкин принял участие в праздновании трехлетия со дня основания Санкт-Петербургской академии СК РФ.

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