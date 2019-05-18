Видео: Санкт-Петербургская академия СК РФ отмечает три года со дня основания

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Поздравить курсантов образовательного учреждения приехали глава Петербурга Александр Беглов и Председатель СКР Александр Бастрыкин.

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Фото, видео: skspba.ru, Пятый канал

В субботу, 18 мая, Санкт-Петербургская академия Следственного Комитета Российской Федерации отмечает трехлетие своего существования. На торжественную церемонию поздравить курсантов вуза приехали глава Северной столицы Александр Беглов и Председатель СКР, генерал юстиции Александ Бастрыкин.

Генерал поздравил учащихся и преподавателей академии и выразил слова благодарности тем, без кого создать учреждение было бы невозможным.

«Хотел бы поблагодарить Министерство обороны РФ и лично Министра обороны Сергея Шойгу за то, что в оперативном режиме на четкой юридической основе мы получили в оперативное управление этот замечательный комплекс Военно-юридической академии», — сказал Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета также отметил, что ведомство успешно выполняет свое обещание привести полученный в свое ведение комплекс в вид, соответствующий его исторической значимости для города, и выразил благодарность за помощь в работе руководству Санкт-Петербурга.

Глава Петербурга Александр Беглов в свою очередь поблагодарил Александра Бастрыкина за внушительный вклад в воспитание нового поколения российских офицеров.

«У вас молодой вуз — ему всего три года. Он практически самый молодой в нашем городе. Но истоки следствия — они были здесь, в Санкт-Петербурге. Вы являетесь наследниками Петра, его великих дел, и будете защищать нашу страну», — обратился Беглов к курсантам академии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поблагодарил главу Петербурга за то, что он «делает для академии». Александра Беглова наградили ведомственной медалью СКР «За чистоту помыслов и благородство дел», утвержденную в 2014 году.

Также для учащихся и преподавателей вуза прошел праздничный концерт, посвященный третьей годовщине со дня основания.

Пятый канал

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ была создана в 2016 году на основании распоряжения правительства России № 889 от 13 мая 2016 года и приказа СК РФ № 41 от 19 мая 2016 года. С тех пор вуз активно и динамично развивается, продолжая подготавливать высококвалифицированные кадры для Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru сообщал об однодневном визите Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург в марте.

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