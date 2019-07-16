Украинский депутат впечатлен московским гостеприимством

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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что обе стороны хотят слушать и слышать друг друга.

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Фото, видео : © РИА Новости / Александр Максименко, YouTube / 112 Украина

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал о гостеприимстве, с которым его самого и других коллег из Незалежной приняли на переговорах в Москве. По словам Рабиновича, его визит в столицу России прошел в очень радушной атмосфере.

«Они сидели и нас слушали», — отметил депутат во время эфира на телеканале «112 Украина», добавив, что после официальной части они к тому же отправились пить чай в формате «без камер».

Главной целью встречи украинских парламентариев с московскими коллегами стало поддержание российско-украинских контактов, поскольку, как отметил Вадим Рабинович, «полный разрыв отношений ни к чему не приведет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Незалежной вступил закон о государственном языке.

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Украинский депутат впечатлен московским гостеприимством

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