Видео: На Украине вступил в силу закон о государственном языке

, 6:26 Эфирная новость 121

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Со вторника, 16 июля, Украина должна заговорить по-новому. Скандальный закон о государственном языке вступил в силу. Подписанный в мае тогдашним президентом Петром Порошенко, он предусматривает использование только украинского почти во всех сферах жизни. На «мове» теперь обязаны изъясняться политики, врачи, учителя и журналисты.

Следить за исполнением правил будет специальная «языковая комиссия». Закон — еще на стадии обсуждения — подвергся жесткой критике из-за своего, по сути, антиконституционного характера. Эксперты считают, что документ внесет раскол в обществе. А главное — лишит нацменьшинства законного права говорить и обучаться на родном языке. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал проверить, соответствуют ли нововведения основному закону страны, но после избрания быстро об этом забыл.

Закон о языке обсудят 16 июля на заседании Совбеза ООН. По мнению России, документ нарушает Минские соглашения, которые гарантируют права жителей Донбасса на самоопределение. Впрочем, антироссийский настрой Киева вряд ли что-то остановит. Накануне стало известно, что Незалежная продлила эмбарго на наши продовольственные товары до 2020 года.

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