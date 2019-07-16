Видео: лесной пожар стал причиной эвакуации 10 тысяч человек

, 11:21 Видео 31

Пожар на хорватском острове Паг, полагает полиция, мог быть устроен специально.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Giovanni Toti/Ropi / www.globallookpress.com, Twitter @jernejsmisl, Facebook @vatrogasciheroji

Порядка десяти тысяч человек были эвакуированы на хорватском острове Паг. Причиной эвакуации стал масштабный лесной пожар.

Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло около часа ночи по местному времени. Пожар разгорелся рядом с городом Зрче, а его тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. Находившихся в опасной близости от бушующей стихии людей пришлось эвакуировать. К утру, рассказали в местной администрации, огонь был ликвидирован, в настоящее время пожарные службы контролируют место происшествия и производят заливку потенциальных очагов повторного возгорания.

На месте происшествия также работают полицейские — не исключается, что это был намеренный поджог. Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожары в Восточной Сибири добрались до заповедников и детских лагерей.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

11:51
В машину Екатерины Стриженовой въехал грузовик
11:44
Актер из «Бэтмена: Начало» уснул во время съемок и умер
11:36
Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника
11:31
Бывшая жена Валерия Меладзе похвасталась роскошным ремонтом в доме
11:21
Видео: лесной пожар стал причиной эвакуации 10 тысяч человек
11:14
Украинский депутат впечатлен московским гостеприимством

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги