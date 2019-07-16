Видео: лесной пожар стал причиной эвакуации 10 тысяч человек

Порядка десяти тысяч человек были эвакуированы на хорватском острове Паг. Причиной эвакуации стал масштабный лесной пожар.

Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло около часа ночи по местному времени. Пожар разгорелся рядом с городом Зрче, а его тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. Находившихся в опасной близости от бушующей стихии людей пришлось эвакуировать. К утру, рассказали в местной администрации, огонь был ликвидирован, в настоящее время пожарные службы контролируют место происшествия и производят заливку потенциальных очагов повторного возгорания.

На месте происшествия также работают полицейские — не исключается, что это был намеренный поджог. Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожары в Восточной Сибири добрались до заповедников и детских лагерей.