Раскрепощенная Лопес отправилась на концерт в сланцах и полотенце на голове

Звезда Голливуда Дженифер Лопес появилась на улице Нью-Йорка в необычном «образе» — спортивном костюме, сланцах и с полотенцем на голове. На певице также были солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза. Фотографии опубликовало издание MailOnline.

В таком виде Дженифер Лопес села в автомобиль, чтобы отправиться на свой концерт вместо того, который был отменен в субботу, 13 июля, из-за блэкаута. Знаменитость успела помахать фанатам, когда садилась в машину.

Прямо посередине выступления концерт голливудской звезды пришлось прервать из-за отключения электричества. Певица успела исполнить только четыре песни, прежде чем погас свет. Позже Дженифер Лопес пообещала поклонникам, что сделает шоу еще раз для тех, кто приобрел билеты.

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«Никаких отключения на этот раз. Это будет самый удивительный концерт в истории. Увидимся!» — сказала Лопес.

Уже в августе Дженифер Лопес прибудет в Россию в рамках мирового турне и даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Джей Ло призавала россиян прийти на ее «вечеринку» и замечательно провести время вместе.