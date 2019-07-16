Четверо сотрудников МВД уволены после проверки по делу Голунова

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Журналист был задержан в начале июня по подозрению в продаже наркотиков.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович

Четверо сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве уволены после проведенной проверки на фоне уголовного дела, которое было заведено в июне 2019 года в отношении журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Сообщает «Интерфакс».

«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел», — заявили в пресс-службе главка.

Молодого человека задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Голунов заявил, что не виновен, а запрещенные вещенства ему подбросили. Нестыковки и нарушения при задержании вызвали скандал и возмущение общественности.

Как сообщал ранее 5-tv.ru,  11 июня Голунов был освобожден из-под ареста в связи с недоказанностью вины, а задержавшие его сотрудники МВД были отстранены от работы.

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