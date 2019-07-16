Рекордное снижение цен на сахар зафиксировано в России

В России зафиксировано рекордное снижение оптовых цен на сахар. В сравнении с ноябрем 2018 года цена за килограмм сахара в июне 2019 стала меньше на 27,5% — 26,9 рубля вместо 37. Об изменении стоимости сообщили в Союзроссахаре.

Как отметил председатель правления организации Андрей Бодин, к концу лета стоимость сахара традиционно поднимается, поскольку в этой отрасли новый сезон начинается именно в этот период и производители стремятся компенсировать затраты на хранение «прошлогоднего» продукта.

Однако за предыдущий сезон был собран большой урожай. Ожидается, что и в этом году объемы сахара будут получены не меньшие. Запасы текущего года специалисты оценивают чуть меньше чем в три миллиона тонн. Кроме того, Узбекистан, который является одним из основных импортеров российского сахара, закупил всего шесть тысяч тонн продукта. Поэтому стоимость сахара закономерно снижается, передает «Экономика сегодня».

По данным Росстата, снижается и розничная стоимость продукта. Средний ценник одного килограмма сахара на полках магазинов составляет чуть больше 43 рублей — это почти на четыре рубля меньше, чем в начале года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав предложил использовать в продуктах йодированную соль.