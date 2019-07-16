Брак полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова официально расторгнут. Об этом изданию Sport24 заявила адвокат Дарьи Глушаковой Алиса Образцова.

«Расторжение брака Глушаковой вступило в силу. Дарья свободна и довольна», — подчеркнула защитник.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, скандал в звездном семействе разразился осенью 2018 года, когда супруга застала футболиста с любовнице в московской бане. Видео семейного конфликта позднее появилось в сети и стало достояние общественности. Нервы девушки не выдержали и она подала на развод, заявив, что устала от его многочисленных измен.

Развод сопровождался громким освещением в прессе. Дарья Глушакова неоднократно жаловалась, что Денис угрожает ей. После долгих споров Глушаков все же отказался от иска в части спора за детей и взыскания алиментов с почти уже бывшей супруги.