«Дарья свободна!» — брак футболиста Глушакова окончательно расторгнут

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Громкий развод произошел после того, как супруга футболиста застала его с любовницей в бане, а позднее видео семейного скандала просочилось в сеть.

Фото : Dmitry Golubovich / www.globallookpress.com

Брак полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова официально расторгнут. Об этом изданию Sport24 заявила адвокат Дарьи Глушаковой Алиса Образцова.

«Расторжение брака Глушаковой вступило в силу. Дарья свободна и довольна», — подчеркнула защитник.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, скандал в звездном семействе разразился осенью 2018 года, когда супруга застала футболиста с любовнице в московской бане. Видео семейного конфликта позднее появилось в сети и стало достояние общественности. Нервы девушки не выдержали и она подала на развод, заявив, что устала от его многочисленных измен.

Развод сопровождался громким освещением в прессе. Дарья Глушакова неоднократно жаловалась, что Денис угрожает ей. После долгих споров Глушаков все же отказался от иска в части спора за детей и взыскания алиментов с почти уже бывшей супруги.

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