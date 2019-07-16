Объявлены хедлайнеры образовательной программы VK Fest 2019

Пятый по счету VK Fest представит обширную образовательную программу, в рамках которой перед посетителями фестиваля выступят известные спикеры. Хедлайнерами площадки «Лекторий» станут журналист Леонид Парфенов, кинопродюсер Александр Роднянский («Нелюбовь», «Город грехов 2»), генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и писатель Александр Цыпкин.

Звезды отечественной медиасферы поделятся с гостями фестиваля своим опытом. Леонид Парфенов выступит с докладом на тему: «"Намедни"» - это мост между прошлым и будущим», Тина Канделаки расскажет о бьютихакинге, Александр Роднянский - о месте российских фильмов на международных кинофестивалях, а Александр Цыпкин даст мастер-класс по маркетингу и творчеству. Также на фестивале будут находиться представители крупных интернет-изданий PEOPLETALK, Mash, LIFE.ru, Cosmopolitan, сообществ 4ch и MDK, которые обсудят тему «Мы делаем хайп».

Советами о том, как музыканту добиться популярности, с посетителями VK Fest 2019 поделятся создатель «Рифм и Панчей» и музыкального лейбла Rhymes Music Михаил Паньшин, руководитель музыкального лейбла Man Kaufman и продюсер Тимы Белорусских Александр Кауфман, генеральный продюсер радио «Жара FM» Bahh Tee, а также генеральный продюсер «Радио Рекорд», продюсер фестиваля «Маятник Фуко» Андрей Резников. За круглым столом «Видеоклипы для миллениалов» соберутся режиссеры Ладо Кватания (снимал клипы «Ленинграда»), Алина Пязок (работает с Little Big Family) и Дарья Чаруша (сотрудничала со Скриптонитом, Димой Биланом, проектом «303каратиста»). Специфику развития моды в России обсудят Оксана Лаврентьева, Алена Ахмадуллина, Дарья Самкович, Нино Шаматава и Алиса Ушакова, Алиса Боха и Катя Добрякова.

В тематической зоне VK Testers своим опытом с гостями VK Fest поделятся представители Команды ВКонтакте, кроме того, на фестивале будут представлены крупнейшие вузы и музеи страны. В их числе - Петербургский филиал НИУ ВШЭ, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Московский физико-технический институт, Русский музей и Эрмитаж.

Ранее 5-tv.ru рассказал о специальной программе лояльности для своих подписчиков-меломанов, которую запустил ВКонтакте.