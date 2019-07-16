РФС отстранил арбитра Москалева от судейства в РПЛ из-за ошибок

Футбольный арбитр Владимир Москалев отстранен от судейства матчей Российской Премьер-лиги на неопределенное время из-за ошибок на матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0), передает «Спорт-Экспресс».

Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. По его словам, гол спартаковца Жиго на последних минутах игры нельзя было засчитывать.

«Оценка: очень неудачная игра Москалева. По всем моментам. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил», — сказал Егоров.

Он добавил, что в эпизоде на 21-й минуте с нарушением защитника красно-белых Рассказова нужно было назначать 11-метровый удар.

Егоров отметил, что Москалев хорошо прошел сборы и сдал физподготовку и теорию:

«Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Не знаю, по какой причине этого не получилось. Мы дадим Володе время успокоится, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Он будет отстранен на какое-то время».

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» состоялся 13 июля в Москве и завершился минимальной победой хозяев 1:0.

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