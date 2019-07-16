В аварии с грузовиком под Самарой погибли четверо, включая двоих детей

В страшной аварии в Самарской области погибли четыре человека, из которых двое — дети.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места ДТП. Трагедия произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» у деревни Черновка в Сергиевском районе. По пока неустановленным причинам произошло лобовое столкновение легковой Lada Granta и грузовика с полуприцепом, который вез строительные материалы. В результате аварии на месте погибли двое взрослых и двое детей.

Пятый канал

ДТП серьезно осложнило движение на трассе федерального значения. На месте организовано реверсивное движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с автобусом в Башкирии.