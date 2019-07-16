В аварии с грузовиком под Самарой погибли четверо, включая двоих детей

, 15:42 Эксклюзивное фото 138

На федеральной трассе М-5 столкнулись легковой автомобиль и фура со стройматериалами.

Фото : Пятый канал

В страшной аварии в Самарской области погибли четыре человека, из которых двое — дети.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места ДТП. Трагедия произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» у деревни Черновка в Сергиевском районе. По пока неустановленным причинам произошло лобовое столкновение легковой Lada Granta и грузовика с полуприцепом, который вез строительные материалы. В результате аварии на месте погибли двое взрослых и двое детей.

Пятый канал

ДТП серьезно осложнило движение на трассе федерального значения. На месте организовано реверсивное движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с автобусом в Башкирии.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +10°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

16:29
Композитор с гематомами по всему телу был найден мертвым в своей квартире
16:28
Принц Гарри похвастался первыми успехами сына Арчи
16:27
Астрологи советуют не смотреть на лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля
16:27
На Украине сообщили о готовности к новым переговорам с Россией
16:25
Масштабный шторм накрыл Сочи — видео с места
16:14
Любовь Успенская собрала в Москве кортеж кабриолетов — видео

Сейчас читают

Стилист шокирован внешним видом исхудавшей Марины Хлебниковой
Бывшая жена Валерия Меладзе похвасталась роскошным ремонтом в доме
Актер из «Бэтмена: Начало» уснул во время съемок и умер

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги