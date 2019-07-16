В Архангельской области найден редкий желтый алмаз — фото

, 17:36 Фото 34

Масса уникального камня правильной формы и кристальной чистоты — около 48 карат.

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Фото, видео : Горно-обогатительный комбинат имени В. Гриба, Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Уникальный желтый алмаз найден на месторождении имени Гриба в Архангельской области. Масса безупречного камня правильной формы и кристальной чистоты — 47,61 карата. Однако встречались на месторождении кристаллы и гораздо крупнее. Особенность этого алмаза — его насыщенный лимонный оттенок, который очень редко встречается в природе.

По мнению экспертов, уникальным камнем могут заинтересоваться крупнейшие ювелирные дома мира, сообщает пресс-служба компании «АГД Даймондс», которая занимается добычей алмазов в месторождении Гриба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом ювелирном алмазе, найденном на Верхне-Мунском месторождении в Якутии, которое открывал лично Владимир Путин. Камень пролежал в земле около 350 миллионов лет.

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