На Украине сообщили о готовности к новым переговорам с Россией

На Украине заговорили о новых телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. О готовности еще к одному разговору сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Замглавы офиса Вадим Пристайко отметил, что большую часть времени при первых переговорах лидеры двух стран посвятили вопросу возвращения домой украинских моряков. Как заявил Пристайко, для Зеленского общение с Путиным не является табуированным, если это поможет освобождению граждан Украины.

«Об этом — освобождении наших людей — мы готовы говорить каждый день, если надо, чтобы был прогресс», — заверил замглавы офиса Зеленского.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли 11 июля.