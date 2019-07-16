На Украине сообщили о готовности к новым переговорам с Россией

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Как утверждают в офисе главы Незалежной, Зеленский готов проводить переговоры с Путином «каждый день».

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Фото, видео : Sergii Kharchenko, imagebroker/Ferdinand Hollweck, Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com, president.gov.ua, ТАСС / Михаил Джапаридзе, Сергей Бобылев

На Украине заговорили о новых телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. О готовности еще к одному разговору сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Замглавы офиса Вадим Пристайко отметил, что большую часть времени при первых переговорах лидеры двух стран посвятили вопросу возвращения домой украинских моряков. Как заявил Пристайко, для Зеленского общение с Путиным не является табуированным, если это поможет освобождению граждан Украины.

«Об этом — освобождении наших людей — мы готовы говорить каждый день, если надо, чтобы был прогресс», — заверил замглавы офиса Зеленского.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли 11 июля.

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