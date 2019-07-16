Ни пожениться, ни похоронить: В работе единого госреестра ЗАГС произошел сбой

В ЗАГСах по всей России люди второй день не могут получить свидетельства о рождении, смерти, регистрации брака или развода. В работе единого госреестра записи актов гражданского состояния произошел глобальный сбой.

С понедельника, 15 июля, о перебоях в работе ЗАГСов начали сообщать местные СМИ в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других регионах России. На официальном сайте Управления ЗАГС Ростовской области сбой объяснили техническими работами.

«В настоящее время в связи с проведением ФНС России технических работ имеются перебои в работе федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием к возникшей ситуации», — говорится в сообщении, опубликованном 16 июля.

Как сообщает РБК, в некоторых отделах ЗАГС у граждан принимают документы, однако ввести данные в единый госреестр не могут.

В Федеральной налоговой службе ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении с октября 2018 года электронного документооборота в системе ЗАГС. Нововведение было призвано в корне изменить одну из самых консервативных и забюрократизированных госструктур в России.