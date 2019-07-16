Вице-премьер Италии обвинил проукраинских радикалов в подготовке покушения

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что ультраправые активисты, у которых нашли целый арсенал оружия и ракету класса «воздух-воздух», готовили на него покушение.

По его словам, проверка одного из многих сообщений с угрозами и помогла задержать проукраинских радикалов, которые собирались передать оружие наемникам в Донбассе.

«Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день» , — заявил Сальвини.

15 июля итальянская полиция задержала представителей ультраправых организаций — двух итальянцев и швейцарца. У них нашли целый арсенал оружия, в том числе ракету класса «воздух — воздух».

Le indagini seguite alla denuncia di un potenziale attentato da parte di stranieri contro di me, hanno portato alla scoperta di un arsenale di armi e a degli arresti di neonazisti.

Grazie alle Forze dell’Ordine, io vado avanti senza paura. pic.twitter.com/X66HIAEhOI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 июля 2019 г.

Сам Сальвини часто критиковал антироссийские санкции и неоднократно заявлял о поддержке воссоединения Крыма с Россией.

На днях бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош призвал осуществить акцию возмездия в ответ на приговор осужденному в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, который устроили радикалы, чувствующие поддержку президента страны Владимира Зеленского.

* — запрещена в РФ.