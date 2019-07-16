Вице-премьер Италии обвинил проукраинских радикалов в подготовке покушения

, 19:55 Фото 33

По словам Маттео Сальвини, ему поступали угрозы о расправе от ультраправых активистов, у которых нашли целый арсенал оружия и ракету класса «воздух-воздух».

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Фото, видео : Twitter @matteosalvinimi, Sergi/Fotogramma/Ropi, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что ультраправые активисты, у которых нашли целый арсенал оружия и ракету класса «воздух-воздух», готовили на него покушение.

По его словам, проверка одного из многих сообщений с угрозами и помогла задержать проукраинских радикалов, которые собирались передать оружие наемникам в Донбассе.

«Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», — заявил Сальвини.

15 июля итальянская полиция задержала представителей ультраправых организаций — двух итальянцев и швейцарца. У них нашли целый арсенал оружия, в том числе ракету класса «воздух — воздух».

Сам Сальвини часто критиковал антироссийские санкции и неоднократно заявлял о поддержке воссоединения Крыма с Россией. 

На днях бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош призвал осуществить акцию возмездия в ответ на приговор осужденному в Италии украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, который устроили радикалы, чувствующие поддержку президента страны Владимира Зеленского.

* — запрещена в РФ.

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