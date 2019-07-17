Волна резкого старения накрыла социальные сети. Всему виной приложение, позволяющее накинуть любому портрету несколько десятков лет. Фотографии в образах дедушек и бабушек выложили миллионы человек. Не только в России, но также в Европе и США.

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Посмотреть на себя в далеком будущем решились и обычные пользователи, и звезды. Любопытно, что фильтр «Старение» стал очень популярен у мужчин. И лишь немногие девушки смогли взглянуть судьбе в глаза и опубликовать свои снимки в образах старушек. Тем более что у приложения есть более безобидные функции — например, смена пола или вызывающий макияж.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как физиогномист объяснил повальное увлечение звезд старением.