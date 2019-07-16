В соцсетях произошел буквально взрыв популярности приложения FaceApp, которое позволяет спроецировать, как человек будет выглядеть в старости. В последнее время в России это увлечение превратилось в своеобразный флешмоб. Звезды шоу-бизнеса развлекаются, публикуя фото состарившихся себя.

Почему приложение вызывает такой интерес и не опасно ли это увлечение для психики 5-tv.ru спросил у психолога-физиогномиста Олега Воеводина. По его словам, в таком интересе нет ничего странного.

«Всем интересно, как они будут выглядеть в старости. Все люди хотят знать, как сморщится их лицо, какие линии, какие морщины на лице будут, как поведут себя мышцы лица, кожа, цвет волос и так далее. Это вызывает очень бурный, дикий интерес», — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Воеводина, людям интересно проверить, насколько они будут соответствовать своему представлению о собственной старости. Ведь мы каждый день видим старых людей, и у нас в голове уже сложился образ себя в зрелом возрасте.

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Что касается вреда, то программа действительно может негативно отразиться на психике некоторых людей. Особенно тех, кто не способен принять себя таким, каким его создала природа.

«Люди, которые включат эту программу, которые не могут себя принять какими они есть или какими они будут, им эта программа может навредить психологически, вызвать какие-то психосоматические проблемы. И потом может это все включить программу саморазрушения, если мы говорим о людях, которые склонны к суициду, которые очень сильно восприимчивы к информации. Это может навредить тем людям, которые не хотят себя видеть в старости», — считает Воеводин.

Приложение FaceApp появилось в App Store и Google Play в 2017 году. В нем при помощи нейросетей можно менять изображения людей, накладывая различные «умные» фильтры. Ранее 5-tv.ru публиковал обработанные такой программой фотографии популярных актеров.