Турецкий отельер признал повторное использование продуктов со шведского стола

Глава федерации отельеров Турции признал, что в турецких отелях допускается повторное использование на шведском столе продуктов с длительным сроком хранения. Это касается, к примеру, пастеризованных оливок, масла, сыра, меда, или варенья. Если они остались на столе с утра, их могут выставить снова к обеду или к ужину. Об этом Осман Айык рассказал в интервью РИА Новости. Однако, по его словам, с тарелки гостя обратно на стол ничего попасть не может.

«Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор», — заверил Айык.

Он добавил, что если на шведский стол выставляются скоропортящиеся продукты, то они тоже сразу выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся.

Осман Айык подчеркнул, что в Турции существует жесткие критерии хранения и использования продуктов питания и в каждой гостинице тщательно следят за их соблюдением.

«Никто в наших отелях не травится, потому что эти критерии соблюдаются должным образом», — резюмировал отельер.

Ранее 5-tv.ru лесной пожар в курортном районе Турции выгоняет туристов из отелей — запах гари распространился по всему побережью.