«С ними очень сложно!»: Маркл пожаловалась Фаррелу на королевскую жизнь

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Герцог и герцогиня Сассекские принимали звезд мирового шоу-бизнеса на лондонской премьере фильма «Король лев».

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Фото, видео : Stephen Lock / www.globallookpress.com, Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл тепло пообщались с суперзвездой Фаррелом Уильямсом на премьере фильма «Король лев» в Лондоне.

В начале диалога королевская чета отметила смокинг с шортами, в которые был одет музыкант. В свою очередь Фаррел заявил, что очень рад союзу Гарри и Меган.

«Только не воспринимайте семью как само собой разумеющееся. Это очень важно для всех нас. Я серьезно! Мы за вас держим кулачки!» — посоветовал певец.

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Маркл поблагодарила Уильямса за теплые слова и заявила, что быть в центре внимания ей дается с трудом.

«С ними очень сложно!», — сказала Маркл о членах Королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о меме, который появился после визита принца Гарри и Меган Маркл на премьеру «Короля Льва».

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