После появления Меган Маркл на премьере «Короля Льва» появился мем с ее участием

, 19:26 Видео 426

Один из фанатов забавно отреагировал на то, что герцогиня Сассекская посетила мероприятие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @princeharry_2019_, Twitter @Sussex98

На просторах сети появился новый шуточный мем с участием Меган Маркл. Вместе со своим супругом Гарри герцогиня Сассекская посетила премьеру live-версии классической анимации студии Disney «Король Лев», где поприветствовала поклонников и даже пообщалась с ними.

История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось

Увидев королевскую особу на светском мероприятии, публика не могла сдержать удивления. Фанаты хотели запечатлеть этот момент и сделали фотографии Маркл в окружении аудитории. Снимки появились в социальных сетях. Один из них получился настолько забавным, что сразу породил массу шуток и занял место в ряду мемов. На фотографии молодой человек широко открыл при виде герцогини Сассекской.

Twitter @LadyParky79

Интернет-пользователи принялись обсуждать лицо юноши и оставили много ироничных комментариев под публикацией.

«Это настоящий мем!»

«Закрой рот, возьми себя в руки!»

««Реакция парня, который понял, что она красивее в жизни, чем он ожидал», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва».

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +9°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

20:38
Видео: российские ракетоносцы Ту-160 патрулируют Балтику
20:29
Десятки людей хотят удочерить избитую в Ингушетии девочку
20:18
Астрономы рассказали, когда над Россией взойдет «кровавая» Луна
20:12
«Бывшая» Прохора Шаляпина родила сына
20:03
«Джеймс Бонд есть, его играет Крейг»: кинокритик Долин о новом «агенте ОО7»
19:52
Зеленский рассказал, «из какого клуба» принес желтые браслеты

Сейчас читают

Фото: Звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП
История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось
«Муха Си-Си»: Тарзан в красном купальнике сразил соцсети

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги