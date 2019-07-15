После появления Меган Маркл на премьере «Короля Льва» появился мем с ее участием

На просторах сети появился новый шуточный мем с участием Меган Маркл. Вместе со своим супругом Гарри герцогиня Сассекская посетила премьеру live-версии классической анимации студии Disney «Король Лев», где поприветствовала поклонников и даже пообщалась с ними.

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Увидев королевскую особу на светском мероприятии, публика не могла сдержать удивления. Фанаты хотели запечатлеть этот момент и сделали фотографии Маркл в окружении аудитории. Снимки появились в социальных сетях. Один из них получился настолько забавным, что сразу породил массу шуток и занял место в ряду мемов. На фотографии молодой человек широко открыл при виде герцогини Сассекской.

Twitter @LadyParky79

Интернет-пользователи принялись обсуждать лицо юноши и оставили много ироничных комментариев под публикацией.

«Это настоящий мем!»

«Закрой рот, возьми себя в руки!»

««Реакция парня, который понял, что она красивее в жизни, чем он ожидал», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри подружились с Бейонсе на премьере «Короля Льва».