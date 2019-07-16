«Курица, мечтавшая пожить за счет мужика»: Миро раскритиковала Барановскую

Уже пару дней по сети гуляют слухи, что бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская вышла замуж. Якобы избранником ведущей стал журналист Александр Телесов, с которым она отправилась в азиатскую Камбоджу, где они расписались втайне от всех.
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Только вот сама телезвезда все сплетни опровергла, пояснив, что с Телесовым ее связывают только дружеские отношения. Вслед за светской львицей произошедшую ситуацию решила прокомментировать популярный блогер Лена Миро. Она посвятила новый пост «тайной свадьбе» Барановской, в котором в пух и прах раскритиковала ведущую, пишут Дни.ру.
По мнению Миро, звезда обязательно сообщила бы, если бы собралась под венец. Блогер считает, что в 34 года любая женщина, которая ни разу не была замужем, хочет найти любовь, и точно бы не стала скрывать от общественности, если бы ей сделали предложение.
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Миро уверена, что свадьба телеведущей обязательно будет пышной и с размахом, и Барановская приложит максимальное количество усилий для этого.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отношения связывают Юлию Барановскую и Александра Телесова.