«Курица, мечтавшая пожить за счет мужика»: Миро раскритиковала Барановскую

Уже пару дней по сети гуляют слухи, что бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская вышла замуж. Якобы избранником ведущей стал журналист Александр Телесов, с которым она отправилась в азиатскую Камбоджу, где они расписались втайне от всех.

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Только вот сама телезвезда все сплетни опровергла, пояснив, что с Телесовым ее связывают только дружеские отношения. Вслед за светской львицей произошедшую ситуацию решила прокомментировать популярный блогер Лена Миро. Она посвятила новый пост «тайной свадьбе» Барановской, в котором в пух и прах раскритиковала ведущую, пишут Дни.ру.

По мнению Миро, звезда обязательно сообщила бы, если бы собралась под венец. Блогер считает, что в 34 года любая женщина, которая ни разу не была замужем, хочет найти любовь, и точно бы не стала скрывать от общественности, если бы ей сделали предложение.

« Адекватному человеку (мне) было понятно сразу, что если бы вдруг кто-то и взял Барановскую с детьми замуж, она бы орала благим матом от радости на каждом углу. <.> Напомню, женщине под сорок. Она — типичная курица, мечтавшая пожить за счет мужика. Будет ли такая баба скрывать свою свадьбу? Пусть самый захудалый муж, зато — свой! » — написала журналистка.

Миро уверена, что свадьба телеведущей обязательно будет пышной и с размахом, и Барановская приложит максимальное количество усилий для этого.

« Конечно, Барановская закатила бы свадьбу. Взяла кредит, но показала бы всем, что и ее позвали в брачные узы », — отметила журналистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отношения связывают Юлию Барановскую и Александра Телесова.