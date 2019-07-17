17 июля — Всемирный день эмодзи: история и традиции праздника

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Дата празднования была выбраны по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря, доступной в наборе смайлов операционной системы iOS.

Фото : Frank May / www.globallookpress.com

Один из самых необычных и современных праздников — День эмодзи — отмечается во всем мире 17 июля. Эта дата посвящена популярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения.

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Сейчас почти ни одно смс не обходится без смайлов. В арсенале любого смартфона подобных значков порядка двух тысяч: туда входят люди, животные, еда и многое другое, однако на момент появления графического языка число эмодзи составляло всего 170 единиц.

Появление подобных пиктограмм было связано с необходимостью пользователей максимально сжато изложить информацию и передать эмоции, возникающие в связи с тем или иным сообщением. Впервые систему графического языка разработали в Японии: ее создателем считается Сигетака Курита, который изобрел набор эмодзи для пейджеров в начале 1990-х годов. Со временем новые смайлы появились в арсенале мобильных телефонов и компьютеров и распространились по всему миру.

Впрочем, несмотря на то, что День эмодзи имеет такую историю, отмечать его начали только в 2014 году. Дата празднования — 17 июля — была выбраны по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря, доступной в наборе смайлов операционной системы iOS.

Каждый год в честь этого праздника проводится особый флешмоб. Также некоторые компании организуют собственные акции. Например, канадский филиал Pepsi к 17 июля выпустил особые бутылки и банки с изображением эмодзи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом флешмобе, распространившемся в соцсети. Интернет заполонили фотографии внезапно состарившихся кумиров.

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