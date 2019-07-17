Видео: Пьяный ребенок едва не разбился, упав с трибуны стадиона «Адмиралтеец»

12-летний мальчик получил серьезные травмы, упав с трибуны стадиона «Адмиралтеец» в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел около 9 часов вечера во вторник, 16 июля, на Оборонной улице.

По информации телеканала «78», школьник находился в состоянии алкогольного опьянения и, возможно, употреблял запрещенные вещества. Сейчас ребенок находится в больнице. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, травму живота, а также ссадины и ушибы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из мальчиков, получивших тяжелые ранения после страшной аварии на остановке в Сочи и впавших в кому, скончался не приходя в сознание.