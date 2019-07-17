Видео: Двух маленьких леопардов и тигра пытались тайно вывезти из Краснодара

, 7:29 Эфирная новость 14

Гражданин Узбекистана, пытавшийся вывезти животных из России, задержан.

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Фото, видео : R. Koenig / www.globallookpress.com, Пятый канал

В аэропорту Краснодара задержан контрабандист. Гражданин Узбекистана пытался вывезти на родину живой товар: двух детенышей леопарда и бенгальского тигренка. Спрятал их в обычную сумку и надеялся пронести на борт самолета по «зеленому коридору». Но вызвал подозрения у сотрудников таможни. Осмотрев ручную кладь, те буквально ахнули. Детеныши были практически обездвижены, ни на что не реагировали. Срочно вызвали ветеринаров. В лапках животных нашли медицинские катетеры: через них малышам вводилось успокоительное.

«Животные были истощены, обезвожены, находились в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ветеринарная служба принимает все меры для того, чтобы восстановить состояние животных. Животные находятся на искусственном вскармливании, и зоотехническая служба следит за рационом этих животных сейчас в сафари-парке», — рассказала сотрудник ветеринарной службы частного зоопарка в Краснодаре Марина Муратова.

Сейчас детеныши на карантине, все трое идут на поправку и радуют ветеринаров прекрасным аппетитом. А когда подрастут и окрепнут, встанет вопрос об их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, хищников приютит заповедник или зоопарк с достойными условиями проживания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще одну группу косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы».

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