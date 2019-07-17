«Потерял сознание!»: Мужчины в восторге от соблазнительного танца Серябкиной на стуле

Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, известная под псевдонимом MOLLY, взбудоражила пользователей сети очередным горячим видео. На этот раз звезда решила похвастаться своим танцевальным номером и исполнила на камеру несколько соблазнительных движений.

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Поскольку певица танцевала в майке и мини-шортах, мужчины от нее просто не могли оторвать глаз. Артистка начала свое выступление, сидя на стуле, где максимально эротично двигала ногами и руками, а после встала и направилась в сторону оператора, который крупным планом снял все достоинства ее фигуры.

Ролик певицы свел с ума представителей мужского пола. В комментариях они признались, что были очарованы красотой и сексуальностью Серябкиной.

«Я сознание потерял, когда они раздвинулись».

«Вау, какая ты потрясная».

«Стало еще жарче».

«Как же чувственно».

«Просто секс!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам.