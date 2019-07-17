«Потерял сознание!»: Мужчины в восторге от соблазнительного танца Серябкиной на стуле

, 4:39 Видео 6

Певица свела с ума представителей противоположного пола эротичными движениями.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, известная под псевдонимом MOLLY, взбудоражила пользователей сети очередным горячим видео. На этот раз звезда решила похвастаться своим танцевальным номером и исполнила на камеру несколько соблазнительных движений.

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Поскольку певица танцевала в майке и мини-шортах, мужчины от нее просто не могли оторвать глаз. Артистка начала свое выступление, сидя на стуле, где максимально эротично двигала ногами и руками, а после встала и направилась в сторону оператора, который крупным планом снял все достоинства ее фигуры.

Ролик певицы свел с ума представителей мужского пола. В комментариях они признались, что были очарованы красотой и сексуальностью Серябкиной.

«Я сознание потерял, когда они раздвинулись».

«Вау, какая ты потрясная».

«Стало еще жарче».

«Как же чувственно».

«Просто секс!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина ткнула своей пяткой в лицо фанатам.

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