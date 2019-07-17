Видео: Жители ставропольского села пожаловались на «розовый ручей»

В одном из поселков в Ставропольском крае из-под земли забил «розовый ручей». Кадры с потоком воды яркого цвета местные жители опубликовали в соцсетях. Люди уверены — ручей окрасился из-за отходов с завода по производству пластиковых пакетов. Предприятие находится рядом с жилыми домами. Активисты собирают подписи за его закрытие. В Министерстве природы Ставрополья, по факту произошедшего возбуждено административное дело по статье «Порча земель». Специалисты проверяют воду и грунт, а также деятельность завода.

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