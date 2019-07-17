Громкое продуктовое разоблачение Общественного контроля Петербурга.

На этот раз эксперты проверили сливочное масло. И результаты экспертизы просто шокируют – из 18 образцов в 12-ти – маслом даже не пахнет. Это опасный фальсификат, который готовят вообще без молока. Подделывают продукт даже известных марок - отличить по упаковке его невозможно.

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Покупка обычного сливочного масла - чуть ли не лотерея. Магазины Петербурга буквально завалены фальсификатом. Счастливый брикет достанется не каждому – ведь больше половины известных брендов откровенная подделка.

Делают его в подпольных цехах. Технологи и рабочие, как правило гости из соседних республик. Ни нужной квалификации, ни медкнижек у них нет. После бутерброда с таким маслом можно и в больницу попасть.

Сергей Лесков выяснял почему настоящее сливочное масло не найти в российских магазинах.