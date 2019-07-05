Набиуллина рассказала, когда можно ожидать ипотеку под 7-8%

Ипотечные ставки в России могут стать ниже. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в четверг, 4 июля, на полях Международного финансового конгресса, который проходит в Петербурге. Причем речь не о субсидируемых шестипроцентных ставках в рамках программы поддержки семей с детьми. Снизить реально и общерыночные ставки — те, которые для всех. Но это при условии сохранения макроэкономической стабильности.
Набиуллина отметила, что здесь многое зависит от рисков в строительной отрасли. Но переход к банковскому финансированию неизбежно оздоровит эту сферу. Глава Банка России напомнила, что с 1 июля 2019 года российские застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до окончания работ. По ее словам, это может привести к временному снижению темпов строительства. Зато права каждого покупателя недвижимости будут защищены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет Федерации одобрил компенсации многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей для погашение обязательств по жилищному займу.