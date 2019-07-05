Набиуллина рассказала, когда можно ожидать ипотеку под 7-8%

, 1:10 Эфирная новость 14

Глава Центробанка в очередной раз подчеркнула, что в России сложился потенциал для снижения ипотечных ставок.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Ипотечные ставки в России могут стать ниже. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в четверг, 4 июля, на полях Международного финансового конгресса, который проходит в Петербурге. Причем речь не о субсидируемых шестипроцентных ставках в рамках программы поддержки семей с детьми. Снизить реально и общерыночные ставки — те, которые для всех. Но это при условии сохранения макроэкономической стабильности.

«Основа для снижения ипотечных кредитов, а потенциал для этого, безусловно, есть — это снижение и поддержание инфляции на уровне 4%. В этих условиях, если это будет на постоянной основе, на наш взгляд, как и поставлено в указе президента, ипотечная ставка может быть около 7-8%», — заявила глава Центробанка.

Набиуллина отметила, что здесь многое зависит от рисков в строительной отрасли. Но переход к банковскому финансированию неизбежно оздоровит эту сферу. Глава Банка России напомнила, что с 1 июля 2019 года российские застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до окончания работ. По ее словам, это может привести к временному снижению темпов строительства. Зато права каждого покупателя недвижимости будут защищены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет Федерации одобрил компенсации многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей для погашение обязательств по жилищному займу.

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