Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» — Дарья Клюкина — опубликовала в Instagram новые фото. Модель специально посетила Париж, чтобы выбрать свадебное платье мечты. Скоро звезда выходит замуж за Владимира Чопова — топ-менеджера «Газпром-медиа».

«Сегодня была примерка множества свадебных платьев, вот почему я прилетела в Париж. Прошла она на ура, скажу честно» , — поделилась с подписчиками Дарья Клюкина.

Модель в такой ответственной поездке сопровождала подруга — Дуся Бубель. Именно она помогала выбирать идеальное для торжества платье.

«Платье мечты найдено!» — радостно заявила победительница «Холостяка».

Instagram @klyukina_d