Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже

, 11:31 Фото 484

Дарья Клюкина выходит замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа».

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Фото, видео : Instagram @klyukina_d

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» — Дарья Клюкина — опубликовала в Instagram новые фото. Модель специально посетила Париж, чтобы выбрать свадебное платье мечты. Скоро звезда выходит замуж за Владимира Чопова — топ-менеджера «Газпром-медиа».

«Сегодня была примерка множества свадебных платьев, вот почему я прилетела в Париж. Прошла она на ура, скажу честно», — поделилась с подписчиками Дарья Клюкина.

Модель в такой ответственной поездке сопровождала подруга — Дуся Бубель. Именно она помогала выбирать идеальное для торжества платье.

«Платье мечты найдено!» — радостно заявила победительница «Холостяка».

Instagram @klyukina_d

Фанаты поспешили поздравить знаменитость с важной покупкой.

Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

«Жду тебя в свадебном наряде! И свадьбу жду! Уверена, будешь самая сногсшибательная невеста!»

«Супер, Даша! Если ты нашла платье, значит у тебя аж отлегло, правда? Поздравляю!»

«Надеемся, уже вскоре увидеть тебя в шикарном свадебном платье!» — пишут поклонницы.

Дарья Клюкина раньше встречалась с певцом Егором Кридом. После разрыва с исполнителем модель завязала романтические отношения с Владимиром Чоповым, который старше ее на 15 лет. Помолвка влюбленной пары произошла спустя всего четыре месяца после начала бурного романа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики».

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