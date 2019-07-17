Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже

Победительница телевизионного шоу «Холостяк-6» — Дарья Клюкина — опубликовала в Instagram новые фото. Модель специально посетила Париж, чтобы выбрать свадебное платье мечты. Скоро звезда выходит замуж за Владимира Чопова — топ-менеджера «Газпром-медиа».
Модель в такой ответственной поездке сопровождала подруга — Дуся Бубель. Именно она помогала выбирать идеальное для торжества платье.
«Платье мечты найдено!» — радостно заявила победительница «Холостяка».
Фанаты поспешили поздравить знаменитость с важной покупкой.
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«Жду тебя в свадебном наряде! И свадьбу жду! Уверена, будешь самая сногсшибательная невеста!»
«Супер, Даша! Если ты нашла платье, значит у тебя аж отлегло, правда? Поздравляю!»
«Надеемся, уже вскоре увидеть тебя в шикарном свадебном платье!» — пишут поклонницы.
Дарья Клюкина раньше встречалась с певцом Егором Кридом. После разрыва с исполнителем модель завязала романтические отношения с Владимиром Чоповым, который старше ее на 15 лет. Помолвка влюбленной пары произошла спустя всего четыре месяца после начала бурного романа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики».