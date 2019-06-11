«Отвалите»: Леди Гага резко ответила на сплетни о романе с Брэдли Купером

Леди Гага впервые прокомментировала слухи о своей причастности к расставанию Брэдли Купера и русской модели Ирины Шейк. Слова певицы прозвучали во время одного из ее концертов.

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Свое мнение по поводу окончания романа именитого актера и супермодели Гага высказала на выступлении в Лас-Вегасе перед тем как спеть песню Shallow. Именно эту композицию Купер исполнил вместе с певицей в фильме «Звезда родилась». По сюжету герой Брэдли состоит в романтических отношениях с Леди Гагой — после их совместного пения многие фанаты приписали паре роман и даже стали винить певицу в распаде пары Купера и Шейк.

«Будьте тактичны или отвалите», — кратко ответила им Леди Гага.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники продолжают поддерживать Ирину Шейк после расставания с возлюбленным.