Редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети

Поклонники певицы Жанны Фриске опубликовали редкие снимки сына артистки — Димы Шепелева. Фанатам Фриске удалось найти фотографии совсем маленького мальчика, которому сейчас шесть лет. На размещенном слайдшоу есть даже общий снимок Димы с певицей.

Другие пользователи, в свою очередь, очень порадовались увиденным фото, поскольку отец мальчика — телеведущий Дмитрий Шепелев — очень редко выкладывает какие-либо кадры с сыном. Снимки ребенка иногда появляются только на странице сестры Фриске в Instagram — Натальи.

«Какой мальчик! На мамочку похож. Долгожданный ребенок Жанночки. Как жаль, что растет без мамы», — прокомментировал публикацию один из юзеров.

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