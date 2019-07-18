Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием матери, купившей лекарства для сына

Ситуацию с задержанием матери, купившей лекарства для сына, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Минздраву обязательно напомнят о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

«Это действительно вызывает обеспокоенность, подобные случаи. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается. Конечно, это требует особого внимания, эта ситуация. Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — заявил Дмитрий Песков.

Тем временем тысячи неравнодушных россиян откликнулись на беду Елены Боголюбовой, мамы тяжело больного девятилетнего Миши. Чтобы облегчить страдания ребенка, она заказала через интернет за границей психотропное средство, не зарегистрированное в России. При получении посылки ее и взяли, получается и контрабанда, и незаконное распространение, в общем вполне возможно уголовное дело.

Со всех уголков страны в адрес мамы и хосписа, где опекают мальчика, поступают слова поддержки. Но сочувствие не может изменить закон и наказание за его нарушение. Или все-таки есть надежда. В деле разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.