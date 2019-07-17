Свадебное платье Африкантовой из «Дома-2» сравнили с нарядом бабы на самоваре

, 22:19 Фото 122

Хейтеры также злорадствуют по поводу разницы в возрасте новоиспеченных супругов — Марины и Романа Капаклы.

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Фото, видео : Instagram @roman.kapa

Свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы уже четвертый день подряд активно обсуждается поклонниками реалити-шоу «Дом-2».

Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов, однако на церемонию никого не пригласили. Они разместили в своих аккаунтах в Instagram несколько снимков с того памятного дня и оба написали, что безумно счастливы.

Помимо многочисленных положительных комментариев оживились и хейтеры, которые придрались к свадебному платью и прическе Марины.

«А свадебный наряд — это когда платье как у бабы на самоваре?», — поинтересовался один из них, назвав также прическу девушки «вороньим гнездом».

Instagram @roman.kapa

Другие решили, что раз ни родственников, ни друзей на церемонии не было, значит новоиспеченные супруги — однозначно «жмоты».

Но, безусловно, «доброжелатели» не смогли пройти мимо и возрастной разницы, ведь Марине 31 год, а ее избраннику — 20.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свадьба участников телестройки едва не сорвалась из-за склочных родственников и болезни невесты.

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