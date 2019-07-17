В Московском районе Петербурге легковой Peugeot провалился под землю, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям и видео с места, на Варшавской улице под колесами иномарки рухнул асфальт. Предварительно, инцидент произошел во время движения. Автомобиль повис над ямой, а водитель смог самостоятельно покинуть салон. На место прибыли сотрудники МЧС и огородили место. Извлекали машину при помощи эвакуатора.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, на котором запечатлен таран «Метеора» Дворцовой набережной.