Это провал! Иномарка едва не ушла под землю в Петербурге — видео

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На Варшавской улице под автомобилем провалился асфальт.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

В Московском районе Петербурге легковой Peugeot провалился под землю, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям и видео с места, на Варшавской улице под колесами иномарки рухнул асфальт. Предварительно, инцидент произошел во время движения. Автомобиль повис над ямой, а водитель смог самостоятельно покинуть салон. На место прибыли сотрудники МЧС и огородили место. Извлекали машину при помощи эвакуатора.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, на котором запечатлен таран «Метеора» Дворцовой набережной.

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