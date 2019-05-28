19 человек, в том числе 10 детей, ранены после нападения мужчины с ножом в Японии

Девятнадцать человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения мужчины с ножом в японском городе Кавасаки. Еще три человека погибли. Об этом сообщает Эн-эйч-кей (NHK).

Мужчина, вооруженный ножом, атаковал людей в парке. Среди пострадавших десять детей. Один ребенок погиб.

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Сообщается, что агрессор напал на школьников, которые в этот момент направлялись в учебное заведение. Все дети учатся в младших классах.

Злоумышленника уже задержали. Известно, что нападавший был ранен. По предварительной информации, предполагаемый преступник сам нанес себе увечье.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения на сотрудника ДПС в Ленинградской области.